السندريلا سعاد حسني وقيثارة الغناء ليلى مراد.. نساء في حياة زكي فطين عبد الوهاب

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فقدنا اليوم الأحد، واحد من أهم نجوم الفن الذين أمتعونا بأدوارهم المتقنة والممتعة وتركوا بصمة مميزة في مسيرتهم الفنية الحافلة بالشخصيات المتنوعة، هو الفنان الموهوب زكي فطين عبد الوهاب، الذي حالفه الحظ و عاصر أهم نجمات الزمن الجميل.

دوت الخليج يرصد نساء في حياة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب.

لم تكن فقط مجرد معاصرة لهن، بل ربطته بهن علاقة قوية وذكريات لا تنسى، وهن السندريلا سعاد حنسي، وقيثارة الغناء العربي ليلى مراد.

زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد

زكي فطين عبد الوهاب، هو ابن الفنانة الراحلة وقيثارة الغناء العربي ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، الذي ورث عنهما حب الفن، واستمر زواج ليلى مراد، وفطين عبد الوهاب لمدة 11 عاما، ثم انفصلا واحتضنت نجلها زكي.

زكي فطين عبد الوهاب زوج سعاد حسني

أوضح زكى فطين عبد الوهاب خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، أنه تعرف على سعاد حسنى أثناء تدريبه بفترة معهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم «أهل القمة»، والذى كانت تشارك في بطولته، وقال إنه تقابل هو وهي عدة مرات حتى قررا الزواج.

اعتراض ليلى مراد على زواج زكي فطين عبد الوهاب بالسندريلا

وكشف زكى فطين عبدالوهاب، أنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسني، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة بسبب فرق العمر بينهما وأنه كان حينها مازال طالب في المعهد وهي نجمة كبيرة، لكنها على الجانب الآخر كانت تحب سعاد حسني كفنانة.

ورغم اعتراض والدته ليلى مراد، تزوج الفنان زكي فطين عبد الوهاب من النجمة سعاد حسني، لكن تلك الزيجة والتي كانت الأولى بالنسبة له لم تدم طويلًا، حيث انفصلا الثنائي بعد 6 أشهر فقط من الزواج.

أزمة زكي فطين عبد الوهاب الصحية

في 2017 اجتاح المرض حياة زكي فطين عبدالوهاب، إذ أعلن إصابته بسرطان الرئة، وخضع لجلسات علاج كيماوي، وبعد عام من العلاج أعلن شفائه من المرض، وشارك في تصوير فيلم "العنكبوت" بجوار أحمد السقا ومسلسل"كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف.

بعدها أصيب بورم في المخ من الدرجة الرابعة، وكشف الخبر الحزين لجمهوره عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلا: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف، أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء".