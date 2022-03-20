/686915/كل-ما-تريد-معرفته-عن-مباراة-بيراميدز-وأهلي-طرابلس-اليوم-بالكونفدرالية

يلتقي بيراميدز اليوم في الساعة التاسعة مساء، مع أهلي طرابلس، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت نتيجة مسحة بعثة بيراميدز النهائية بالمغرب قبل مواجهة أهلي طرابلس، بالسلبية قبل لقاء الفريقين على ملعب شهداء نينا.

يقترب بيراميدز من حسم بطاقة التأهل بشكل رسمي كأول اليوم إلى الدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، أمام أهلي طرابلس، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

موقف الفريقين بالمجموعة

فيما يحتل أهلي طرابلس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من أصل أربع مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز من خلالها في ثلاث مباريات، وخسر في مباراة.

جمعت الجولة الأولى بالمجموعة بأهلي طرابلس مع بيراميدز بالقاهرة في المجموعة الأولى بالكونفدرالية، وحقق فيها أصحاب الأرض الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة أهلي طرابلس اليوم:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي.

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد أيمن – عمر جابر – محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل دونجا – محمد صادق – إبراهيم عادل – محمود صابر – فخر الدين بن يوسف.

في خط الهجوم: محمود وادي.

إصابة رمضان صبحي

ويغب الدولي المصري رمضان صبحي عن مواجهة اليوم بعد تعرضه للإصابة بتجمع دموي بالعظام حول الركبة، والتي جاءت الأثنين الماضي أمام الصفاقسي التونسي بالكونفدرالية.

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية الإثنين الماضي، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.