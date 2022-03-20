/686930/رئيس-الأعلى-للإعلام-يبحث-مع-مساعد-وزير-الخارجية-التعاون-في-مجالات-حقوق-الإنسان

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لبحث سبل التعاون بين المجلس ووزارة الخارجية، في المجالات الإعلامية.

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وتم خلال اللقاء الاتفاق على بلورة التعاون في صورة برنامج يتم الاتفاق عليه، وذلك في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر.

كرم جبر: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الحريات

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، مضيفًا أن الدولة المصرية تسعى بكل جهدها لإعلاء كرامة المواطن المصري في جميع المجالات وآخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الأعلى للإعلام يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

وكان قد أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يتمنى موسماً مزدهراً للمسلسلات الرمضانية التي تحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم.

وأصدر المجلس بياناً أكد فيه ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية، و تم وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة وهي:

• الإلتزام بالكود الأخلاقي .. والمعايير المهنية والآداب العامة.

• إحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.

• التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.

• عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.

• البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي .. وتسيء للواقع المصري والمصريين .. خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله.

• عدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار .. ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.

• الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكاراً ونصوصاً دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدراً لتكريس أخطاء معرفية.