/686925/تكافل-وكرامة-المستفيدين-من-المبادرة 14-مليون-مواطن-وهذه-شروط-التسجيل

قال دكتور ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامه بوزارة التضامن الاجتماعى ان عدد الاشخاص الحاصلين على تكافل وكرامه 14 مليون مواطن مصرى مضيفا ان مشروع تكافل وكرامه توفر للمواطنين من حيث الدعم النقدى والفرص التعليميه وتكافؤ فرص صحيه وبالاضافه الى انشاء مساكن جيدة فى قرى وانحاء مصر لخدمه المواطن المصرى لتوفير معيشه جيدة بالنسبه لهم.

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واكد ياسر عبد السلام عبر مداخله هاتفيه فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناه الاولى المصريه ان مشروع تكافل وكرامه يتعامل مع 33.5 مليون المسجلين على قواعد البيانات مشيرا ان الاولى بالرعايه منهم 14 مليون حيث يوفر مشروع تكافل وكرامه الدعم نقدى شهريا للمواطن والخدمات الصحيه والرعايه الطبيه من اجل حمايه المواطن.

تكافل وكرامة: المستفيدين من المبادرة 14 مليون مواطن وهذه شروط التسجيل

ونوه عبد السلام انه لابد وضع معايير وشروط لمن يستحق ان يسجل اسمه فى تكافل وكرامه وهى ان الاسرة الذى لديها اطفال لا تملك نصف فدان او ليس لديه وظيفه ثابته توفر دخل له او ليس له ملكيه السفر للخارج سوف يتم تسجيله فورا فى مشروع تكافل وكرامه.

تكافل وكرامة يستهدف ذوى الهمم والمسنين

واضاف عبد السلام ان هذا المشروع ينظر الى المعاقيين باهتمام شديد حيث متوسط نصيب دخله من اسرته لا يزيد عن 1350جنيه واذا قل عن ذلك سوف تتبنى مؤسسين هذا المشروع الرعايه بالنسبه لهم وتوفير الدخل الكافى لتحقيق معيشه جيدة بانسبه لهم حيث مشروع تكافل وكرامه يستهدف ذوى الهمم والمسنين والايتام ويعتبر من المشاريع الهامه لحمايه المواطن بتوفير كافه الاحتياجات الاساسيه من اجل حياه كريمه.