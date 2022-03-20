قال مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى تعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية اليوم لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-3.

وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية غدًا الاثنين إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1-10 من وتتعرض مناطق متفرقة من الوجه البحرى وجنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-3 مم. وتشير التنبؤات إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى. ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "‫الرى" تعلن هطول أمطار حتى الثلاثاء المقبل على السواحل الشمالية الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.