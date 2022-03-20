البحوث الفلكية: رمضان 30 يومًا.. وعيد الفطر 2 مايو المقبل

أعلن معهد الفلك، موعد قدوم شهر رمضان 2022 وعيد الفطر بعد أن أجرى عددًا من الحسابات الفلكية والچيوفيزيقية، عن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن الموعد الفلكي لشهر رمضان وعيد الفطر عبر محركات البحث المختلفة.

وموعد رمضان 2022 وعيد الفطر وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية والتي جاءت كالتالي:

وعن غرة شهر رمضان الكريم، الذي من المتوقع أن يوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وجاءت الحسابات الفلكية لتفيد بأن عدد أيام شهر رمضان الكريم من عام 2022، يصل إلى 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 من شهر مايو المقبل.

وأوضح رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضي، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان الكريم من عام 2022 في تمام الساعة 8:25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ليتوافق ذلك مع يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي ليوافق يوم 1 من شهر أبريل المقبل، ويكون ذلك يوم رؤية الهلال.

وكشف رئيس معهد الفلك، أن الهلال الجديد لشهر رمضان الكريم سيتواجد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، ويظل في باقي محافظات مصر لمدد تتراوح بين 10 و 25 دقيقة، ليكون بذلك هذا هو الموعد الرسمي لمعهد الفلك لشهر رمضان وعيد الفطر من عام 2022.