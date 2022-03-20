التنظيم والإدارة: تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا لمرشحى وظائف قيادية فى فبراير

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ 12 برنامجا تدريبيا لعدد 179 موظفا من المرشحين لشغل وظائف قيادية من درجة مدير عام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة بـ22 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة منها وزارة الأوقاف، جامعة بنها، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مصلحة الجمارك وغيرها، وذلك خلال شهر فبراير الماضى.





يأتى هذا فيما يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثانى من العام المالى 2022/2021 فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن خمس محاور هى (برامج بداية - برامج المسار الوظيفى - برامج القيادة الوسطى - برامج الإدارة العليا - برامج بداية جديدة)، بمقر مركز الإدارة العامة التابع للجهاز. جدير بالذكر أن الخطة التدريبية تشمل أيضا مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والتى تهدف لإكساب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويقوم نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقا للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

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