حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 61 قافلة مجانية بمحافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 61 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الخميس 31 من مارس الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل، اليوم الأحد، بمناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وسلمون مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأبوزهرة مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما يتم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية يومى 21 و22 مارس، بمناطق منشأة رضوان مركز أبوكبير محافظة الشرقية، وغوط الوز مركز برانى محافظة مطروح، والمجلس القروى بوادى الملاك قرية 3 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، والوحدة الصحية بأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وأبونور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، وصندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، ومركز طبى الكهرباء حى المعصرة محافظة القاهرة، وزاوية فريج مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع عبدالغفار أنه يتم إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمناطق المكس مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والتضامن مركز البدارى محافظة أسيوط، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، وذلك يومى 22 و23 مارس، كما يتم إطلاق 14 قافلة طبية أخرى بمناطق المركز الحضرى بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وشرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، ومركز طبى الأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والفرنساوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، والطويل مركز ساقلتة محافظة سوهاج، والفرجانى مركز بنى مزار محافظة المنيا، والغريب مركز زفتى محافظة الغربية، والآمال مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والغوصة محافظة قنا، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بنى سويف، وميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية، وأولاد مرعى – النصر محافظة مطروح، وعرب عايش – الزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الشلوفة بحى الجناين محافظة السويس، وذلك فى يومى 23 و24 من الشهر نفسه.

ولفت إلى أنه يتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 24 و25 مارس فى منطقتى القصبى شرق مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وعدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق وادى تال – وادى غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والرحامنة مركز فارسكور محافظة دمياط، وأبو غالب حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، وذلك يومى 25 و26 من شهر مارس.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 26 و27 مارس فى مناطق الفهمية مركز طامية محافظة الفيوم، والزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وكفر العجمى مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والعتمانية مركز البدارى محافظة أسيوط، والشباب مركز العبور محافظة القليوبية، وحاجر الأقالتة مركز القرنة محافظة الأقصر، وآبار الوقف مركز أخميم محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتى أبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، وكرم الديب مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وذلك يومى 27 و28 من شهر مارس.

وتابعت الصادق إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 28 و29 مارس فى مناطق أبو شروف – قارة أم الصغير مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب قرية أم عزام مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، ومنشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، ومركز طبى العبد حى السلام أول محافظة القاهرة، وريحانة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، والمعدية مركز ادكو محافظة البحيرة.

وذكرت مدير عام إدارة القوافل الطبية أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 29 و30 مارس بمنطقتى وادى مدخل أبو جعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، كما يتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى بمناطق أرمنا مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وكفر المصيلحة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والمراقى (بهى الدين – مشندت) مركز سيوة محافظة مطروح، والقلمينا مركز الوقف محافظة قنا، والكوم الأحمر مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومحلة منوف مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والعوامية مركز ساقلتة محافظة سوهاج، وذلك فى يومى 30 و31 من الشهر نفسه.