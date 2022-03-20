121 ألف سيدة.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى المنيا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالقضية السكانية من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان فى مراكز تنمية الأسرة، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحى، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قامت خلال شهر فبراير الماضى بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 121 ألفًا و120 منتفعة، منها 13 ألفًا و772 جددًا و107 آلاف و348 مترددًا.. بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

أوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه تم صرف 133723 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة فضلاً عن تنفيذ 121190 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 36614 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة وتقديم الرعاية الصحية لعدد 16555 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لعدد 14371 سيدة بعد الوضع.

وأشارت إلى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 24516 ندوة عن فيروس كورونا و19658 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و14146 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى.