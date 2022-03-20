محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ المنيا، أسامة القاضى، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، اليوم الأحد، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية والميادين العامة؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة؛ وذلك فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة من المقالب العمومية باستخدام معدات الوحدات المحلية.





وقامت الوحدة المحلية لمركز "أبو قرقاص" بتنظيم حملة نظافة مكبرة بقرية "أتليدم" بطريق مصر أسوان الزراعى وطريق "الديروطية غرب"؛ حيث تم رفع أكوام القمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة صيانة لأعمدة الإنارة داخل الشوارع الرئيسية للمركز لرفع كفاءة الطرق الرئيسة. وفى مركز دير مواس، نفذت الوحدة المحلية للمركز حملات نظافة عامة، حيث تم رفع تراكمات القمامة بقرية "نزلة البدرمان"، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوى رفع تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية من نقاط التجميع بشوارع المركز وبقرى "دورة" و"ديروط أم نخلة".

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