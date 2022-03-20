برئاسة مصر.. افتتاح الدورة 14 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء

جدة - نرمين السيد - وتقدم شاكر، فى كلمته، بالشكر لكل من الدكتور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وسعد بن شريده الكعبى، وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والوزراء المعنيين بشئون الكهرباء وأعضاء المكتب التنفيذى.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولا فى الطاقة نظرا للعديد من التغيرات العالمية والتى ستتطلب تغيير فى شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفورى - محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس فى عام 2015 بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغيرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول إلى الربط الكهربائى الإقليمى والدولى وكذا التحول من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الاحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد شاكر أن العمل العربى المشترك فى مجال الطاقة سيساهم بشكل كبير فى استغلال الفرص المتاحة ومجابهة التحديات الهائلة، وأن منطقتنا العربية حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية التى إن أحسن استغلالها سيساهم ذلك فى تحقيق الرفاهية لشعوبنا العربية.

واستعرض أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورات المجلس الثالثة عشر والدورة الاستثنائية والرابعة عشر والاجتماعات التى تمت على مستوى اجتماعات المكتب التنفيذى ولجان الخبراء وفرق العمل وكذلك أهم الندوات وورش العمل.

وأشار إلى موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وهو موضوع بالغ الأهمية وقد أحتل مساحة ملحوظة فى جدول أعمال القمم العربية المتعاقبة وأخرها القمة العربية التنموية الاقتصادية والإجتماعية ببيروت 2019 فالسوق العربية المشتركة تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس عدد من الوثائق الأساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهو ما تم بالفعل وشهدته الفترة الماضية من صياغة لمذكرة التفاهم لإنشاء السوق بالإضافة إلى الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق وقواعد تشغيل الشبكات.

ونوه إلى اتفاقيتى السوق العربية المشتركة التى قاربت على الإكتمال لتصبح جاهزة للتوقيع عليها واعتمادها لبدء مرحلة جديدة للبدء فى عمل السوق العربية المشتركة.

وفى هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر للبنك الدولى على مساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبى لآلية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء حيث قام البنك الدولى بتطوير نموذج تجريبى لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلى مجهوداته فى إعداد الإطار المؤسسى للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

وأشار إلى أهمية التصنيع المحلى ودوره البارز فى دعم شبكات ونظم القوى الكهربائية وفى إطار سعى المجلس الوزارى العربى للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية فى مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، فقد تم على هامش الاجتماع إفتتاح المعرض العاشر "لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائى فى الوطن العربى" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للإتحاد العربى للكهرباء والذى يعقد بالدوحة خلال الفترة 20-2232022، واوضح الوزير بأنه على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم فى توطين تكنولوجيا معدات الطاقة فى أمتنا العربية.

وتابع أن الاهتمام العالمى بمجال تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتى ستتضمن تحويل النفايات إلى طاقة (Waste to Energy)، وما قامت به أمانة المجلس من مجهودات لإعداد خارطة طريق حول توليد الطاقة من النفايات فى المنطقة العربية، مضيفا أن الأمر معروض على المجلس الوزارى العربى للتفضل باعتماد خارطة الطريق التى أعدتها أمانة المجلس حول توليد الطاقة من النفايات فى المنطقة العربية بالصيغة المرفقة وتكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مع أمانة المجلس للترويج لها وبحث سبل الإستفادة منها بالتعاون مع الجهات الإقيليمة والدولية الراغبة.

وأضاف الوزير أن العالم يتوجه اليوم بشكل متزايد إلى تنويع مصادر الطاقة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة وانطلاقا من الاهتمام العالمى المتزايد بالهيدروجين الأخضر باعتباره أحد أهم الوسائل لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة لذا فإن الهيدروجين الأخضر يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل، وفى هذا الإطار صرح الوزير بأنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الإستراتيجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية، وأن الأمر معروض على المجلس الوزارى العربى للتفضل بالنظر فى تكليف أمانة المجلس بالترتيب لعقد ورشة عمل لعرض نتائج عمل الإستشارى على لجنتى الخبراء لمتابعة إعداد الإستراتيجية حال الإنتهاء منها، وتكليف أعضاء لجنتى الخبراء بالتواصل مع مراكز الأبحاث الخاصة بالهيدروجين فى دولهم الموقرة لإنشاء شبكة عربية للاستفادة من تقنيات الهيدروجين على المستوى العربى تحت مظلة المجلس الوزارى العربى للكهرباء وتكليف أمانة المجلس بتعميم النسخة النهائية من الأستراتيجية العربية للهيدروجين (بعد الإنتهاء منها) بعد عرضها على الإجتماع القادم للمكتب التنفيذى.

وأوضح شاكر أنه من جانب آخر يمكن للسيارات الكهربائية أن تعد جزءا مهما من تحول الطاقة فى المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، لذا سيتم العرض على المجلس الوزارى العربى للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذى رقم 276 بتكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن استعراض لإمكانات الدول العربية والعقبات التى تواجهها للانتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية وكذا تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.

وأشار الوزير الى التحديات التى تواجه المنطقة العربية فى موضوع تحلية المياه حيث تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق شحا فى المياه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، كما باتت الموارد المائية فى المنطقة العربية تطرح تساؤلات عديدة بشأن كيفية تأمين تلك الموارد من أجل المستقبل الذى ستعيشه الأجيال القادمة، لذلك سيتم العرض على المجلس الوزارى العربى للكهرباء للتفضل بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذى رقم 277 بتكليف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليميى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية فى مجال تحلية المياه وخاصة تلك التى تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئى على أن تنجز خلال عام 2022 وكذا عرض نتائج الدراسة على إجتماع مشترك لخبراء المجلس الوزارى العربى للكهرباء وخبراء المجلس الوزارى العربى للمياه.