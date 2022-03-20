فحص 320 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف السمع لحديثى الولادة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - تستمر الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة بمحافظة الشرقية، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية والفحص الطبى اللازم للأطفال ضمن خطة المبادرة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، إذ تم فحص 323071 طفل حديثى الولادة حتى الآن، من عمر يوم وحتى 28 يوما بنسبة تغطية بلغت 93%، من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.





يأتى ذلك فى إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. وأوضح وكيل الوزارة أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتى، ليصل الإجمالى إلى 354 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذى يستخدم فى قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وفى حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعى، يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفى حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمى، وفى حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" يتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة. وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 349077 ألف طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل بالمحافظة من خلال 355 مركز طبى ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.

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