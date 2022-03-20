مسلسلات شهر رمضان 2022.. المجلس الأعلى للإعلام يصدر بيانًا ويضع ضوابط مشددة

/686914/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-المجلس-الأعلى-للإعلام-يصدر-بيانا-ويضع-ضوابط-مشددة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا هامًا لوضع معايير مشددة قبل عرض مسلسلات شهر رمضان 2022، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون هذا الموسم ناجحًا ويحقق أقصى درجات المتعة والمشاهدة في الشهر الكريم.

دوت الخليج ينشر بيان المجلس الأعلى للإعلام وأكد المجلس الأعلى للإعلام في بيانه عن ضرورة الالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ عامين، والمنشور في الجريدة الرسمية من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية، تم وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة.

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