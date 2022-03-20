/686910/ابن-الأم-المثالية-بأسيوط-والدي-توفى-منذ-43-عام-وقدمت-لوالدتي-عشان-أعوضها-تعبها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوي الجمهورية، وكان المركز الأول في محافظة أسيوط من نصيب علية عبدالهادي أبو الليل عبد الرحمن، والبالغة من العمر 70 عاماً، لديها 3 أبناء أكبرهم يعمل نائب مدير فرع قناة السويس للتأمين، والأوسط فى التربية والتعليم ، والأصغر يعمل بالمحاماه.

وقال علي أحمد، ابن الأم المثالية بأسيوط، والدتى تعبت في مشوارها معنا، لافتاً إلى أن والده توفى منذ أكثر من 40 عاماً تاركا لها ثلاثة أبناء فى مقتبل العمر، لافتاً إلى أن والدتهم رفضت الزواج من أجلهم حتى أكملت مسيرتها معهم.

وأضاف ابن الأم المثالية بأسيوط، أنهم 3 أشقاء، الابن الأكبر يعمل نائب مدير فرع قناة السويس للتأمين فرع المنيا، والابن الأوسط يعمل رئيس قسم التدريب بإدارة القوصية التعليمية، والابن الأصغر محامي، موضحا أنه الابن الأوسط وهو من قدم لوالدته في مسابقة الأم المثالية ليعوضها عن تعبها معه ومع أشقائه.

وزيرة التعاون الدولى تزور أسيوط اليوم

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة والسيدة كانتي كامبيوني رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية والوفد المرافق لهم بمطار أسيوط الدولي وذلك خلال زيارتهم للمحافظة اليوم لافتتاح فعاليات برنامج أورانج كورنرز مصر لريادة الأعمال وتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

جاء ذلك بمشاركة اريك باريجر من الوكالة الهولندية للمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية الهولندية ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والدكتور عبدالرحمن عليوة مدير مدرسة المتفوقين بأسيوط.

جولة وزيرة التعاون الدولى فى أسيوط

بدأت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط جولتهما بتفقد مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للوقوف على سير العمل وتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات ولقاء العاملين بها والطلاب كما استمع الحضور لشرح من مدير وطلاب المدرسة عن نشأة المدرسة ونظام الدراسة بها والتي خرجت 3 دفعات حتى الآن وتم الحاق طلابها بالعديد من المنح والبرامج التعليمية الدولية.

وقال محافظ أسيوط إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة إنشاء مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من أبنائنا الطلاب لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.