/686907/بعد-وفاته-بالسرطان-تعرف-على-نصيحة-زكي-فطين-عبد-الوهاب-لحاملي-المرض-والأزمة-المالية-التي-واجهته-بسببه

رحل عن عالمنا قبل قليل، الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز الـ 61 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تشيع جثمان الراحل في الرابعة عصرًا من مسجد السيدة نفيسة.

وفي هذا الصدد، يرصد لكم موقع دوت الخليج نصيحة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب لغيره من مرضى السرطان.

نصيحة زكي فطين عبد الوهاب لمرض السرطان

عندما أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب أنه مريض سرطان، وجه نصيحة لحاملي المرض من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن يتعاملوا مع هذا المرض كدور البرد

وكتب في منشوره ". أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش «نيو لوك» ولا حاجة.. أنا اكتشفت ان عندي سرطان في الرئة من شهر، بس بتعالج وكله تمام.. وبتعامل مع المرض زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال «دور برد وهيعدي» وأي مريض سرطان لازم يتعالج معاه بالمنطق نفسه".

معلومات حول زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب هو ابن النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه النجم الراحل سراج منير، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مراد.

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كواليس رحلته مع مرض السرطان حتى الشفاء منه، مؤكدا أنه دومًا متماسك مع المشكلات مهما كان حجمها، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

رحلة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان

وأضاف عبد الوهاب، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، : "تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء"، موضحًا أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة.

أزمة مالية يتعرض لها زكي فطين عبد الوهاب بسبب مرضه

وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته لاستكمال علاجه وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال.