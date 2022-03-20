/686902/أستاذ-اقتصاد-رؤية-الرئيس-السيسى-هى-تأمين-الأمن-القومى-المصرى-بكافة-محاوره

اشاد الدكتورعمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، بالرؤية والاستراتيجية الشاملة التى تتبنها الدولة المصرية لأحتواء الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا على أن استراتيجية الدولة شملت جميع محاور الأمن القومى من محور الأمن الغذائى والامن الأقتصادى والأجتماعى والحربى أو عسكرى.

رؤية الدولة المصرية الشاملة لمواجهة الأزمات العالمية

وأكد عمروصالح، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة أكسترا نيوز، على أن القيادة المصرية تعمل على محاور الأمن القومى فى تناغم وبشكل متوازى، مؤكداعلى أن هذه الرؤية هى التى جعلت الدولة المصرية تنجح فى مواجهة الأزمات العالمية مثل أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية الحالية.

ولفت الى أن الدولة المصرية هى من دول العالم القليلة التى استطاعت أن تحافظ على معدل نمو موجب بعد جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى الفترة االماضية ومن ضمنها المشروع القومى للصوامع ومشاريع تطوير سيناء وإنشاء محطات مياه. كما أضاف أن رؤية الدولة المصرية والرئيس السيسى منذ 2014 هى تأمين الأمن القومى بكافة محاوره.

تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية

وتابع عمرو صالح أن الأزمة الروسية-الأوكرانية هى بمثابة أزمة قمح وغذاء وأزمة طاقة، مما قد أثر بالفعل على سلاسل الأمداد وعلى حياة المواطن ودول العالم بشكل عام، مؤكدا على أن الدولة المصرية تقف على أرض صلبة فى مواجهة تلك الأزمة وليس بها أزمة فى توافر السلع الأساسية للمواطنين كما يحدث حاليا فى دول أوروبا والولايات المتحدة، حيث وصلت نسبة التضخم فى الولايات المتحدة الى 4%.

وأشاد بالخطوة الأستراتيجية التى أتخذها الرئيس السيسى وهى الخاصة بشأن التعاون مع اليونان والقبرص فى ملف الطاقة، مؤكدا على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لديها رؤية شاملة فى التصدى لجميع التحديات التى تواجه الدولة بسبب الأزمات العالمية.