/686899/أبرزها-كفي-استفزاز-لجماهير-الزمالك-البلد-مش-ناقصة--10-تصريحات-نارية-أطلقها-مرتضى-منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يشغل تفكيره بالقضايا التي ترفع عليه يوميا من قبل بعض الأشخاص لأنها غير قانونية وليس لها أي أركان والهدف منها تشتيته ليس أكثر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور: كفي استفزاز لجماهير الزمالك البلد مش ناقصة

وتابع": أنا عمري ماهقول كلمة تسيئ للقضاء المصري العظيم

ووأصل: انا كل يوم أصحي من النوم ألاقي 18 قضية من الخطيب، و17 من ممدوح عباس، و18 من العتال".

واستكمل: أنا مش فوق القانون بس في ناس ملهاش فى القانون

وأردف: مصر من شادية وعبد الحيلم ومحرم فؤاد لوجز ده؟

وقال مرتضي منصور لعمرو أديب: احنا عارفين أنك بتتكلم عن الرياض بالحب، وكلنا بنحترم الشعب السعودي بالبحب مش بنقبض

وتابع مرتضي منصور: هو ينفع السعودية تبقي مصر، ربنا كرم هذه البلد، بيت ربنا فى السعودية، وسيدنا إبراهيم، السعودية إللي تهفو لها القلوب علشان الكعبة، مصر بعته أرجوزات، هي دي مصر بقت كده؟".

مرتضي منصور لعمرو أديب

وأردف مرتضي منصور لعمرو أديب: لو راجل أطلع قول أنت بتاخد كام فى الشهر بالدولار".

مرتضي منصورلعمرو أديب: مش أنا إللي بكرهك دي مصر كلها، ومصحف ربنا محدش بيحبك فى مصر

مرتضي منصور لعمرو أديب: عيب أنت طالع تتريق علي الشعب المصري، وتقول ده شعب غبي مش بيفهم وفي ناس عيزة ضرب الجزمة، حذرتك وبحذرك.

مرتضي منصور: ممدوح عباس عنده 13 مليار دولار، 36 فيلا فى اسبانيا، وبيطلع يكدبني، و18 شركة، طب أتبرعوا للنادي عيزين نجدد لحد، حد منكم يجبلنا مثلاً 50000 ألف جنية، لكن احنا شطرين بس أنا زملكاوي”.

مرتضي منصور لعمرو أديب: اتق شر الحليم إذا غضب، الشخصية الجديدة اللي لبسها دلوقتي زهقت منها، الهادي الجميل الملاك الطاير، هتشوفوا الوجه الحقيقي بتاعي.

مرتضي منصور: فى عيل أسمة عمرو أديب، أنا بقول لكرم جبر أنت خايف من Mbc مصر ليه؟، ده فيها بنت أسمها ياسيمن عز لامؤاخذة شوف بتعمل أي كل يوم خميس".

مرتضي منصور: مع أحترامي للشعب السعودي أنتم مش رايحين تحضروا مطرب ده أرجوز مصري

طارق حامد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 88 يوم

وعاد طارق حامد للمشاكة مرة أخرى مع الزمالك بعد غياب 88 يوم بسبب الإصابة.

وشارك طارق حامد أمام بترو أتليتكو بعدما دخل بديلاً لمحمد أشرف روقا في الدقيقة 62، ليسجل أول حضور له منذ 88 يوم.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركية غاب على أثارها عن الزمالك في المباريات السابقة.

ويعد طارق حامد من أفضل اللاعبين داخل نادي الزمالك، حيث أعتمد عليه جميع المدربين السابقين للقلعة البيضاء، وقطعة لا غنى عنها في وسط الفريق الأبيض

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعدما خحسر اللقاتء الماضي أمام الوداد، في المقابل حقق بترو أتليتنكو الفوز على ساجرادا ليتأهل بجانب الوداد قبل النهاية بجولتين.