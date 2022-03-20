نائبة المصريين بالخارج لـ دوت الخليج: الدبلوماسية المصرية تهدف لتعزيز ثقل مصر الدولي منذ تولي الرئيس السيسي

/686897/نائبة-المصريين-بالخارج-لـ-تحيا-مصر-الدبلوماسية-المصرية-تهدف-لتعزيز-ثقل-مصر-الدولي-منذ-تولي-الرئيس-السيسي

أكدت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نائبة المصريين بالخارج، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، الدبلوماسية المصرية حققت انطلاقات جديدة وواسعة تهدف لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحورى الأقليمي والدولي.

دوت الخليج

نائبة المصريين بالخارج لـ دوت الخليج: الدبلوماسية المصرية حققت تهدف لتعزيز ثقل مصر الدولي منذ تولي لرئيس السيسي

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تستعيد مكانتها ودورها الرائد فى منطقتها ، لافتة إلى أن نجاح أداء الدبلوماسية يأتي انطلاقا من الزخم الإيجابي لرؤية القيادة السياسية للحقائق الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، فضلا عن التفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.

جاء هذا تعليقا على الجولة الآسيوية التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري،، من أجل التباحث بشأن تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصلة بدفع العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أرحب واوسع.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، التقي اليوم، بوزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، فى اطار جولته الآسيوية، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قيام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة مصر في فبراير 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.