/686918/التموين-التجار-رفعوا-الأسعار-بشكل-غير-مبرر-بعد-الحرب-الروسية-الاوكرانية-والدولة-تصدت-لهم

قال عبد المنعم خليل ، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، أن ملف التموين من الملفات الهامة التي تمثل أمن قومي للدولة المصرية، موضحا أن الوزارة كانت مستعدة لهذه الفترة منذ 3 شهور ماضية من خلال اجتماعات وزارة التموين مع المسؤولين لمناقشة المخزون، والسلع المتوفرة.

التموين: التجار رفعوا الأسعار بشكل غير مبرر بعد الحرب الروسية الاوكرانية والدولة تصدت لهم

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج صباحك مصري المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الحرب الروسية الاوكرانية ادت الى استغلال التجار في رفع الاسعار بشكل غير مبرر الامر الذي استدعى تدخل القيادة السياسية، وبالتالي قامت الاجهزة المعنية بالعمل في تنسيق كامل بين كافة الوزارات واتخذت قررات هامة في هذا الشأن والتي من شأنها الحفاظ على السعار السلع.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن بعض التجار استغلت الظروف العالمية في رفع سعر السلع الغذائية، لكن الدولة سرعان ما تحركت لاخذ خطوات استباقية تمنع هذا التلاعب في الاسواق قبل الدخول على شهر رمضان.

معارض اهلا رمضان ودورها في محاربة الغلاء

وأكمل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الحكومة قامت بالتحرك من خلال معارض أهلا رمضان، وذلك قبل الموعد المحدد لها الامر الذي يجعلها حالة استثنائية وذلك في اطار التحرك الذي تقوم به الدولة.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أنه يوجد تشديد في الرقابة من قبل الاجهزة المعنية وهو ما ساهم في تراجع الأسعار