/686911/خبير-اقتصادي-مصر-اتخذت-خطوات-استباقية-لتفادي-الأزمة-العالمية-بين-روسيا-وأوكرانيا

قال دكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى ان هناك خطوات استباقيه اتخذتها الدوله منذ 7 سنوات، حيث هناك خطة اصلاحية فى اركان الدوله بالكامل حيت تم تزويد تخزين السلع الاساسيه من اجل خدمه المواطن مشيرا إلى جهود الدوله فى تخطيها حاجز الامان الدولى حيث هذا المخزون يكفى احتياجات المواطن المصرى خلال عام وبالتالى هناك اكتفاء ذاتى فى كافه السلع الاساسيه لخدمه المواطن المصرى.

خبير اقتصادي: مصر اتخذت خطوات استباقية لتفادي الأزمة العالمية واكد البهواشى عبر مداخلته الهاتفيه على قناه اكسترا نيوز أن مصر عملت على الانفاق العام فى المشروعات القوميه حيث تخطى مئات والاف المليارات مضيفا ان الدوله فى بدايه برامجها الاصلاحيه انتهكت مشاريع قوميه لدعم الانتاج من الداخل واتاحه فرص عمل للشباب. حمايه الامن الغذائى فى مصر من خلال مشاريع عملاقة ونوه البهواشى ان هذه المشروعات استهدفت مشاريع قومية كتغيير للبنيه الاساسيه للدوله بالكامل مشيرا ان من اهم هذه المشروعات هى زيادة مساحه الرقعه الزراعية للاعتماد على الاقتصاد الحقيقى القائم على الانتاج سواء كان صناعى او زراعى من اجل حمايه الامن الغذائى فى مصر.

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