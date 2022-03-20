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وزير الطيران المدني يستقبل سفير دولة كازاخستان بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون المشترك

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استقبل الطيار محمد منـار وزير الطيران المدني، اليوم، بمقر وزارة الطيران خيرات لاما شريف سفير دولة كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوي.

تحيا مصر

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني، بسفير دولة كازاخستان مؤكدًا على عمق العلاقات ووجود روابط تاريخية مشتركة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

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وزير الطيران المدني يستقبل سفير دولة كازاخستان بالقاهرة

وأكد الطيار محمد منار  أن وزارة الطيران تحرص على مد أواصر التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع النقل الجوي.

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وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك منها تحديث بنود اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين وتشغيل رحلات منتظمة بين مصر وكازاخستان وتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوي.

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ومن جانبه أعرب السفير خيرات لاما شريف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مضيفاً أنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني.

حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام و محمد فرحات رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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