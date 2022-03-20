سعفان يكرم 86 أماً و12 موظفة مثالية بمناسبة عيد الأم

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الأحد ، فى الاحتفال السنوى الذى تقيمه وزارة القوي العاملة بمناسبة عيد الأم 86 أما مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومجلة العمل التي تصدر عن الوزارة، حيث وصل عدد المكرمات للأم المثالية من ديوان عام الوزارة ٣١ أماً، ومن المديريات والمركز القومى ومجلة العمل ٥٥ أماً، فضلا عن 12 موظفة مثالية بالوزارة والمجلة.

جاء ذلك وسط الهتافات والزغاريد، بعد أن ترجل الوزير من علي منصة الاحتفال ليقدم للمكرمات من الأمهات المثاليات شهادات تقدير، فضلا عن مبلغ مالي لكل أم ،وموظفة مثالية، مشيدا بدورهن العظيم مع أبنائهم والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطن بأكمله، مؤكدا أن تكريم الأمهات فى هذا الاحتفال بمثابة تكريم رمزي لكل من ساهمت في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها وتأكيدا علي أهمية الأسرة باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات ودليلا على تحضره وعاملا أساسيا فى تقدمه، كما يعطى للشباب القدوة عما يجب أن تكون عليه الأسرة تأكيدا لمنظومة القيم فى المجتمع.

فى مستهل كلمته، هنأ وزير القوى العاملة السيدات الحضور والمراة المصرية بيومها العالمي ، مؤكداً دور المرأة فى كافة المجتمعات ، وحرصها على بناء مستقبل أسرتها وتحقيق أفضل المكانات لأبنائها ، وكذلك حرصها على استقرار وأمن وطنها بوجودها فى كافة أحداثه الوطنية.

ووجه الوزير تحية تقدير لكل أم مصرية ضحت من أجل أبناءها وغرست فيهم القيم والأخلاق الحميدة، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها ، كما وجه الوزير تحية تقدير واحترام لوالدته داعيا الله أن يحفظها ويحفظ كل أم مصرية.

وأكد وزير القوي العاملة أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم ، وأنها في سبيل تقدم وطنها قدمت وتقدم الكثير من التضحيات.

وأشار الوزير ، إلى أن المرأة شاركت فى صنع تاريخ الدولة المصرية من قديم الزمان ، وحرصت على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية في أول الصفوف ، للإدلاء بصوتها من أجل تقدم الوطن ورفعته ، والمضي بسفينة التنمية إلى وجهتها الآمنة والمستدامة لكافة الأجيال القادمة .

وأوضح الوزير، أن أعظم ما فى المرأة هى الأم التي سهرت وربت وكبرت أبناؤها على أسس الدين والأخلاق الحميدة ، وتسأل قائلا : أليست قادرة على الدفاع عن وطنها ، بل قادرة على المشاركة فى تحقيق أهداف تنميته بروح الأم العظيمة المعطاءة بلا حدود ، كرمها الله عز وجل في القرآن الكريم وعظم حقها ، وكذلك في كافة الأديان .

وقال الوزير ، دائما ً ما نري فى المرأة العظمة والكبرياء والقدرة على تحمل الأعباء والمسئوليات، والصبر على أبناؤها ، تبدع فى أداء دورها من أجل إعداد جيل واعي قادر على الحفاظ على المجتمع والمشاركة في تنميته .

وقدم الوزير الشكر والتقدير ، لكل العاملات فى الوزارة فى الإدارات المختلفة ، على دورهم الفعال في تحقيق سياسة الوزارة وأهدافها على مر السنوات ، كان دورهن أساس فى تحقيق ما تم من إنجازات ، وأساس فى الانجازات المحققة مستقبلاً ، بذلوا الجهد والإخلاص في أعمالهن للوصول إلى أفضل أداء ممكن يستحقوا عليه التقدير والشكر اليوم .

ودعا الوزير الموظفات بالمديريات المختلفة التقديم فى كل الإعلانات الخاصة بالوظائف القيادية بالمديريات ، وأن يبادئن بذلك بدعم من قدرتهم على أداء كل الأعمال بكفاءة وفاعلية ، وقدرتهن على العطاء الدائم المستمر من أجل خدمة الوطن بكافة مؤسساته .

وقد شمل التكريم من الأمهات المثاليات من الديوان العام كل من : ميرفت حسنين حسانين، وهالة عبد السميع عفيفي، وماجدة محمد مصطفي، ومنى علي عزام، ونحمده محمد حسن، وسعدية علي ندا، وهناء أحمد إبراهيم، ورجاء عبد المنعم أحمد، وماجدة إبراهيم حسن ، وشريفة محمد علي، وهناء حنفي محمود ، ومرفت حميد أبو العلا ، وأمال لبيب السعيد ، وصباح فتحي أحمد، وعزة عبد العزيز أحمد، ونادية محمد أحمد، ومجدة صالح عبد المنجي، ونبيه سليمان محمد، وفاتن أحمد محمد خليل، وزينب جاد الرب محمد، وفتحية السيد عبد الله، ورقية ابراهيم محمد ، وماجدة عبد المجيد محمد ، ومنى سيد عرفات، ومرفت شهدي عبد الوكيل، ووفاء حسين محمد، ونجوى ابراهيم عامر، وفاطمة محمد الأمين، وحنان محمود حنفي، وإيمان جورج عبد المسيح .

ومن مجلة العمل كل من : أمل جابر البرنس، ونعمة سعد يوسف .

ومن الموظفات المثاليات: رانيا رأفت بركة من مجلة العمل، وزهرة العلا سيد عرابي ، وأميرة زكي ابراهيم، ورباب شكري محمد، ونصرة سالم سيد سالم، وفاطمة ثابت جاد الكريم ، وهيام فكري حسن ، وجيهان محمد محمد هاشم ، وهبه محمد عبد الرسول ، وعيدة كامل منصور ، وشيماء محمود أحمد، ورشا محمود شعبان من الديوان العام .

والمكرمات من المديريات والمركز القوى للسلامة والصحة المهنية : حنان خليل عباس، وكريمة عباس عبد المحسن، سلوى محمد حسن الجناوى، و اميمة ابراهيم حسن، ومرفت عاطف حسن عبد الهادى ، جيهان كامل موسى عويضة ،واكرام ارميا ساويرس، وزينب عبد الراضى أحمد ، وزينب خضير ابراهيم، وهنيات سيد محمد ،ومنى متولى احمد متولى ، وزينب محمد حسين جادو، وأم هاشم حسن محمد ، وأمل عبد الفتاح أحمد ، وفايزة محمد شحاتة حسن، ومنيرة محمود أحمد عيسى، وعفاف محمد على محمد ، وسعدية عبد السلام رجب، وحنان سيد على أبو زيد ، وميسة نجيب سالم ، سعاد مرزوق عياد ز

كما شمل التكريم حمدية سيد عباس ، ووفاء على احمد ، وعزة محمد دياب عبد الله، ونجوى مختار أحمد ، وعزة محمد دياب عبد الله ، وقاسمة سعيد ابراهيم ، وكريمة شوكت علي ، وزمزم محمد طه ، ومنى علي احمد، وفاطمة صابر البطوي، والسيدة عوض الله عبد العليم شرشر، وفاطمة رفاعي محمود غبيش، ومسعودة حميدة الصباغ.

وامتد التكريم ليشمل ايناس لبيب ابراهيم، وعلا محمد حسن ، وعزة احمد علي، وفيبي ابراهيم حكيم ، ومنى عبد الفتاح محمد سلام، وأميرة فهمي رياض الغراب، وسلوى ابراهيم احمد ابراهيم ، وسوسن زكي عبد المعطى ، وايمان محمد علي، وايمان ، وحسن عبد الكريم ، وسوسو سعيد محمد مسلم، وكريمة عبد الحافظ محمد ، وباكينام احمد اسماعيل، ومني محمد سعيد عبد الكريم، ونادية حسين محمد حسين، ومرفت محمود قطب الليثى، وسامية سعد برسوم ، وعزة إبراهيم ناصف، وصباح محمد خليل .