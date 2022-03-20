مطران الكرسى الأورشليمى بالقدس يقود الموكب الرسمى لكنيسة القيامة (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى، الموكب الرسمى لبطريركية الأرثوذكس بالقدس، متوجها إلى كنيسة القيامة، اليوم الأحد، الموافق الأسبوع الثالث من الصوم المقدس حسب العادة السنوية والتقسيم الرسمى المتبع بين الطوائف المسيحية.





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