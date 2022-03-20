محافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام الجديد

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واستمع محافظ الفيوم، لشرح واف حول خطة ومراحل العمل بالمستشفى، وأقسامها المختلفة، وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية فى تنفيذ الأعمال، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريبا، للمساهمة فى تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام الحالى.
وأوضح مدير المشروع أن المستشفى الجديد بمنطقة دمو مقام على مساحة 41702 متر مربع، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه، مشيرا أن نسبة التنفيذ بلغت 20 %، وتم تصميم المستشفى على أعلى المعايير الفنية والهندسية لتتوافق مع معايير الكود المصرى لتصميم المستشفيات وكذلك معايير هيئة الرقابة والجودة، مشيرا أن المستشفى تتكون من أربعة طوابق، وتضم أقساما للطوارئ، والأشعة، والعيادات الخارجية، والعلاج الطبيعى، وبنك الدم، والمعامل، وقسطرة القلب، والصيدليات، وسكن للممرضات، وسكن للطبيبات، والمغسلة، والتعقيم المركزى، وكذلك قسم الغازات الطبية، وإدارة المخلفات، والمخازن، والخدمات الكهروميكانيكية، والورش، إضافة إلى مدرسة التمريض، والمسجد، والمشرحة، والمطبخ، وتتفرد ببعض الخدمات مثل مهبط للطائرات الهليكوبتر، وجراج يسع 224 سيارة.
وأضاف، أن سعة المستشفى 267 سريرا، مقسمة بواقع 137 سريرا للإقامة منها 5 غرف عزل، و60 سريرا للرعاية المركزة منها 6 غرف عزل، و11 سريرا للعلاج الكيماوى، و31 حضانة للأطفال المبتسرين منها 4 غرف عزل، و19 سريرا للرعاية المركزة قسم الحروق، و9 سرير إقامة لقسم الحروق، كما تم إنشاء قسم كبير للعمليات يضم 6 غرف عمليات، وغرفة عمليات بقسم الجروح، وغرفة عمليات للولادة القيصرية، وغرفتين للولادة الطبيعية، بالإضافة إلى قسم خاص للمناظير، لافتا إلى انتهاء كافة الأعمال وتسليم المستشفى نهاية العام الجديد 2023.
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