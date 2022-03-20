«المشاط» تشهد تخريج 61 رائد أعمال من برنامج «أورنج كورنر» فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعد "أورنج كورنرز مصر" مبادرة لتوفير التدريب وشبكات الأعمال والدعم لرواد الأعمال للبدء فى أعمالهم المبتكرة وتنميتها، وتضم المبادرة برنامجى حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم فى القاهرة والآخر فى صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال فى كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة فى مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).

وفى كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن ما نشهده اليوم من تخريج الدفعة الثانية من رائدات ورواد الاعمال ضمن برنامج أورنج كورنرز، بمحافظة أسيوط وكذلك من محافظة القاهرة، يعكس النتائج الفعالة لبرامج التعاون الإنمائى التى تنفذها الحكومة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومشاركة القطاع الخاص، بما يفتح المجال لرواد الأعمال والمبتكرين لتنمية أعمالهم والمساهمة بشكل فعال فى التنمية الاقتصادية، ويأتى ذلك فى إطار رؤية الدولة واهتمام القيادة السياسية بتحفيز بيئة ريادة الأعمال وهو ما أكد عليه الرئيس فى ختام فعاليات منتدى شباب العالم.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى دور هذه الشراكات فى فتح مجالات المشاركة للقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، لدعم بيئة ريادة الأعمال والابتكار، وتوسيع نطاق الشراكات لتشمل الأطراف ذات الصلة كافة، بما يحسن بيئة الأعمال، موضحة أن تخرج 61 من رواد الأعمال بينهم 35 منهم من الإناث، ما يمثل 57%، يعكس الحرص على مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة من القيام بدورها فى الأنشطة الاقتصادية، تماشيا مع رؤية الدولة التنموية 2030 واستراتيجيتها لتمكين المرأة.

وأضافت "المشاط"، أن تواجد برامج دعم ريادة الأعمال مع شركاء التنمية فى محافظة أسيوط، يأتى فى إطار حرص الدولة على توطين أهداف التنمية المستدامة فى كافة المحافظات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على تكثيف جهودها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتوسيع نطاق الشراكات الداعمة لرواد الأعمال والمبتكرين.

ونوهت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة لتصبح مركزا إقليميا لريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويظهر ذلك فى المؤشرات التى توردها التقارير الدولية حيث يشير تقرير Disrupt Africa أنه منذ يناير 2015 حصلت 320 شركة تكنولوجية ناشئة فى مصر على نحو 800 مليون دولار استثمارات، كما يشير تقرير النظام البيئى للمطورين فى إفريقيا 2021 الذى نشرته GoogleوAccenture أن مصر تضم 89 ألف مطورا محترفا يمثلون 12% من إجمالى المطورين فى إفريقيا.

وأضافت "المشاط"، أن الوزارة تعمل على العديد من برامج دعم رواد الأعمال والمبتكرين بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، موضحة أن هذه الشراكات ترسخ مفهوم الأطراف ذات الصلة التى يتم العمل معهم من خلال تحفيز الشراكات بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية لدفع الجهود التنموية.

وخلال فعاليات التخرج، استمعت وزيرة التعاون الدولى، ولمسئولون، لعرض من بعض الشركات الناشئة حول نموذج عملها والفوائد التى تحققت من برنامج أورنج كورنرز لدعم رواد الاعمال، ومن بين الشركات، شركة ستاك نت التى تعمل فى مجال التأمين الطبى من خلال الحلول التكنولوجية، وشركة مدن الملجأ الذى يقدم خدمات الصحة النفسية فى صعيد مصر للأسر، وشركة سناكس فولى المتخصصة فى توفير منتجات الفواكه المجففة، وشركة البستانى لتدوير المخلفات الزراعية.

وفى كلمته أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لبرنامج أورنج كورنرز بصعيد مصر والذى يعتبر جزء من مبادرة أطلقتها المملكة الهولندية تحت رعاية وزارة التعاون الدولى وبالتعاون مع بنك الاسكندرية بهدف توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب اصحاب الافكار الابداعية والابتكارية فى مجال الزراعة والحرف اليدوية والصناعات الابداعية لكى يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم ويعملوا على تنميتها تماشيا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأوضح أن المحافظة بدأت فى تنفيذ خطوات جادة للتمكين الاقتصادى للشباب والسيدات المعيلات وذوى الهمم والأسر الأكثر احتياجا من خلال مساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

من ناحيته أعرب السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية فى جمهورية مصر العربية عن سعادته بأن يكون جزءا من جهود دعم رواد الأعمال الشباب المصريين، قائلا: "تشجع هولندا سياسة التعاون والتجارة والاستثمار الطموحة والمستدامة التى تهدف إلى إيجاد حلول مربحة للجميع على مستوى العالم، وتلعب ريادة الأعمال دورا حيويا من خلال المساهمة فى الابتكار والحد من البطالة"، مضيفا: "لقد أثبت رواد الأعمال المصريون الشباب أنهم مجازفون، يجرؤون على إحداث التغيير وأحيانا كثيرة بموارد محدودة، ويهدف برنامج ريادة الأعمال "أورنج كورنرز مصر" إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب فى تطوير ليس فقط أفكارهم ولكن أيضا مهاراتهم الشخصية".

وصرح دانتى كامبيونى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية: "تنبع مشاركتنا فى برنامج "أورنج كورنرز مصر" لريادة الأعمال من رغبة بنك الإسكندرية فى المساهمة فى التنمية المستدامة لمجتمعنا، ما يوجهنا للتعاون مع أصحاب المصلحة المؤثرين لدعم المبادرات التى تعزز النمو الاقتصادى لمجتمعنا، وتعد إمكانية الوصول إلى الموارد المالية ركيزة أساسية لنجاح واستدامة الشركات الناشئة، وهذا هو سبب فخرنا برؤية 61 شركة ناشئة تتخرج هنا اليوم، حيث يتلقى بعض الخريجين تحت إشراف خبرائنا مبالغ كبيرة من التمويل، ونتشرف بالاحتفال بالعام الأول لنجاح "أورنج كورنرز مصر" مع وزارة التعاون الدولى وسفارة المملكة الهولندية فى جمهورية مصر العربية ونفخر للغاية بنتائج الدورتين الأوليين، وتحقيق هدفنا لإعداد الشركات الناشئة للمغامرة والنمو فى مجالات تخصصها".

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 36 مشروعا فى مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار، تم توفيرها من 16 شريك تنموى ثنائى ومتعدد الأطراف، تنعكس على تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.