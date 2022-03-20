محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة الطور

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" بمدينة طور سيناء، لبيع مستلزمات شهر رمضان، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرفة التجارية بجنوب سيناء، وكبار تجار الجملة.





وأكد فودة أن المعرض يضم حوالى 45 باكية تحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، مشيدا بتنوع وجودة السلع الغذائية المعروضة والتخفيضات فى أسعار كافة المعروضات التى تناسب كافة المستويات. وأضاف محافظ جنوب سيناء أن الغرض من تلك المعارض هو تحقيق التنافس فى الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن نسب التخفيض فى المعرض تراوحت من 15 إلى 40 %. ووجه المحافظ بإقامة معارض "أهلًا رمضان" بكافة مدن المحافظة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

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