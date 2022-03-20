العربية للتصنيع تستقبل وفدا من العاملين بالسكة الحديد (صور)

جدة - نرمين السيد - أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيب الهيئة بوفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، مشيدًا بدورهم فى تنفيذ خطط ومشروعات تطوير منظومة النقل وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.





جاء ذلك على هامش، زيارة وفد من المهندسين والفنيين العاملين الجدد بالهيئة القومية لسكة حديد مصر، اليوم لمقر رئاسة العربية للتصنيع، الذين يتم تأهيلهم وتدريبيهم من خلال دورة تدريبية بالكلية الحربية.

وأشاد التراس بالكلية الحربية ودورها الفعال فى مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة من العاملين المدنين بالدولة فى مختلف العلوم والتخصصات.

يذكر أن هذه الزيارات يتم تنظمها من خلال الكلية الحربية، وذلك بهدف إطلاع العاملين الجدد بالوزارات والمؤسسات المختلفة على نشاط الهيئة كظهير صناعى للدولة وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن دعم وتبنى تنفيذ الإبتكارات القابلة للتطبيق الصناعى.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة القومية لسكة حديد مصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية,كما أطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث تم الإطلاع على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.