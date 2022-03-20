/686895/موعد-ومكان-جنازة-الفنان-زكي-فطين-عبد-الوهاب

توفي منذ قليل، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الخبيث.

دوت الخليج يرصد موعد ومكان جنازة الفنان زكي فطين عبد الوهاب.

تشيع جثمان زكي فطين عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا من مسجد السيدة نفيسة.

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بالسرطان

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب قد أعلن عن إصابته بورم بالمخ، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الرابعة من المرض، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

وكان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أصيب بمرض السرطان من قبل، وخضع لبروتكول علاج وتعافى منه بعد 4 شهور من الإصابة.

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب الفنية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان زكي فطين عبد الوهاب مشاركته بمسلسل «كوفيد- 25» بطولة الفنان يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث العمل حول تطور الوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية وأن المسلسل يجمع بين الدراما المؤثرة ومشاهد الأكشن والتشويق والرعب، وعرض المسلسل بالنصف الثاني من الماراثون الرمضاني الماضي.

بدأ الفنان زكي فطين عبد الوهاب مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج مع المخرج الكبير على بدرخان في فيلم "أهل القمة" عام 1983.

عمل مساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر وسافر إلى أمريكا سعيا وراء خبرة جديدة، وعمل هناك مديرا في مواقع التصوير لعدد من الأفلام الأمريكية مثل "أقدار الحرب الدامية".

شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين