/686894/وفاة-زكي-فطين-عبد-الوهاب-بعد-صراع-مع-مرض-السرطان

توفى منذ قليل الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ويشييع جثمانه من مسجد السيدة نفسية عقب صلاة العصر.

دوت الخليج

خالد الحجر يطلب الدعاء للفنان زكي فطين عبد الوهاب

يشار إلى أن المخرج خالد الحجر، كتب منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».

إصابة زكي فطين عبد الوهاب بمرض في المخ

الجدير بالذكر أنه أعلن زكي فطين عبد الوهاب في نصف مايو من العام الماضي، إصابته بورم خبيث في المخ بالمرحلة الرابعة، وقبلها بسنة كان قد أعلن بأنه مصاب بسرطان الرئة، ولكنه تعافى منه بعد 4 شهور من الإصابة.

معلومات حول الفنان زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب، ممثل مصري كبير، ولد في فبراير 1961، في عائلة فنية فهو نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، تزوج من الفنانة سعاد حسني وذلك بعد أن انفصلت عن علي بدر خان الذي عمل معه كمخرج مساعد ثاني في بداية مسيرته، ثم انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب إعتراض والدته على زواجه وفقا لما صرح به زكي في تصريحات تليفزيونية كثيرة.

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنان مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، بجانب كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ومحمد مرزبان، وأميرة العايدي.

ويدور المسلسل حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، يعمل حاليًا كانفلونسر، ويحاول موضحًا لجمهوره عن وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية، وبعد إنتشار الفيروس يحاول ياسين إيجاد علاج له، وحماية أولاده ليلى وبلال بعد إنفصله عن زوجته نهال؛ بسبب موت ابنه علي، المرتبطة حاليًا من الدكتور سيف.