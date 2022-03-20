/686892/تشكيل-المصري-لمواجهة-القطن-فى-الكونفدرالية-الإفريقية

يدخل فريق المصري مبارات اليوم الأحد، أمام نظيره القطن، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل المصري لمواجهة القطن

فى حراسة المرمي: أحمد مسعود

فى خط الدفاع: هيثم العيوني- ياسر حامد – أحمد شديد – كريم العراقي

في خط الوسط:عمو موسي – حسن على – فريد شوقي –محمد عنتر-

في خط الهجوم: عمرو مرعي – محمد جريندو.

حقق النادي المصري الفوز على نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبوا المصري بتحفظ نوعاً ما، حتى دخلوا في المباراة وهددوا مرمى أتوهو في المقابل الفريق الكونغولي قام بالتهديد عن طريق عدة كرات من مرتدات شكلت خطورة على أبناء بورسعيد.

المصري ضد أوتوهو

ولكن تغير الأمر في شوط المباراة الثاني، وسيطر المصري على جميع أرجاء الملعب وهددوا مرمى أوتوهو في أكثر من كرة وحاولوا تسجيل هدف في ظل تكتل لاعبي الفريق الكونغولي.

لينجح المصري في الأخير بعد عدة محاولات من إحراز هدف في الدقيقة 83 عن طريق حسن علي، ليعطي فوز و3 نقاط مهمين للفريق البورسعيدي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري للنقطة رقم 7 متصدراً للمجموعة، وظل رصيد أوتوهو عند النقطة رقم 4 بالمركز الثالث.

المصري يسقط أمام طلائع الجيش ويواصل نزيف النقاط بالدوري

انتهت أحداث مباراة طلائع الجيش والمصري البورسعيدي بنتيجة، هدف دون رد، لصالصح الطلائع، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء من خلال خطأ من حسن علي لاعب فريق المصري في تمرير الكرة فضغط عليه اللاعب محمد جابر واستخلص الكرة ثم مرر كرة إلى فيكتوري بنينيانجبا المنفرد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة سكنت أقصى يمين المرمى.