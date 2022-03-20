/686890/الارصاد-تعلن-عن-انخفاض-درجات-الحرارة-بدايه-من-اليوم-حتى-هذا-الموعد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى لهيئة الارصاد الجويه انه بدايه من اليوم تشهد انخفاض فى درجه الحرارة، وذلك تأثرا من امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا ومشيرا ان هناك رياح شماليه شرقيه على سطح البحر المتوسط مما يعمل على انخفاض درجه الحرارة خلال فترات النهار والليل.

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اكدت غانم عبر مداخله هاتفيه على برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناه الاولى على انخفاض درجه الحرارة عن معدلها الطبيعى حوالى 6 درجات وبالفعل الطقس خلال فترة النهار يكون مائل للبرودة وبالاخص على السواحل الشماليه للبلاد ومناطق الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

الارصاد تعلن عن انخفاض درجات الحرارة بدايه من اليوم حتى هذا الموعد

واضافت غانم ان الطقس على جنوب البلاد يشهد ارتفاع فى درجه الحرارة نسبيا خلال فترة نهار لكن مع دخول الليل نشعر بانخفاض كبير فى درجه الحرارة مشيرا ان وجود نشاط للرياح خاصه مع ساعات المساء مما يؤدى الى انخفاض فى درجه الحرارة.

تكاثر فى السحب المنخفضه والمتوسطه

نوهت غانم ان اليوم هناك تكاثر فى السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشماليه والوجه البحرى مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الاسبوع المقبل حتى تصل درجه الحرارة العظمى ليوم الثلاثاء الى 17 درجه مئويه، ولافتا أن الانخفاض الملحوظ فى الطقس لا يؤثر على اعمال الانشطه اليومية.