حمدي هيكل يخرج عن صمته: «تعبت نفسيًا من تقديم أدوار الشر»

/686889/حمدي-هيكل-يخرج-عن-صمته-تعبت-نفسيا-من-تقديم-أدوار-الشر

كشف الفنان المصري حمدي هيكل، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، نوع الشخصية التي طالما تمنى أن يجسدها.

دوت الخليج يرصد نوع الأدوار التي يتمنى الفنان حمدي هيكل تقديمها.

حمدي هيكل يكشف عن تداعيات تقديمه أدوار الشر

وعبر هيكل عن عدم رغبته في تقديم ألشخصية الشريرة مرة أخرى قائلًا: "الغالبية العظمى من أدوارى فى أدوار الشر، والفنان يستطيع أن يطوع جهازه النفسى والعصبى لتأدية أى شخصية، ولكن مشاركتى مع الفنان علاء ولى الدين فى فيلم الناظر كانت كوميدية، وأنا تعبت نفسيا من أدوار الشر ونفسى أعمل دور طيب فى أعمالي".

وأضاف: "مسلسل لؤلؤ لما جسدت شخصية أبوها كانت شخصية صعبة، وكان شرير بدرجة خطيرة، كنت بقول لنفسي إيه الشخصية دي بسبب ممارسته الشر على أهل بيته".

السيرة الذاتية للفنان حمدي هيكل

حمدي هيكل ممثل مصري من مواليد محافظة القاهرة عام 1959، تخرج من معهد الفنون المسرحية وقد حصل على درجة البكالوريوس، تم حصره في أدوار الشر وذلك بعد أن برع في أدائها بشكل جيد وكانت بداية ظهوره في أوائل التسعينيات.

عمل الفنان حمدي هيكل بعض الأدوار الصغيرة والتي أدت إلى تعرف المخرجين عليه.

السيرة الفنية للفنان حمدي هيكل

قام الفنان حمدي هيكل بعمل الكثير من الأدوار السينمائية والدرامية وكان أول ظهور له في عام 1990 و ذلك من خلال دور قام به في مسلسل الوسية.

قام الفنان حمدي بعمل دور صغير في فيلم الطعنة الأخيرة وكان ذلك عام 1991 وقام بالانطلاق في مشوارة الفني منذ تلك اللحظة وما زال الفنان حمدي هيكل يدهشنا بأدواره الرائعة وتمثيله البارع في جميع أدواره.

قدم الفنان حمدي هيكل على مدار فترة عمله الفني أكثر من 60 مسلسل درامي كما أنه شارك في أكثر من 24 فيلم ويعتبر ذلك من الإنجازات التي قام بها. الفنان حمدي هيكل لم يصرح في أي من المواقع أو المقابلات التلفزيونية عن حياتة الشخصية ولم يتم التعرف حتى الآن على زوجته أو أبنائه.