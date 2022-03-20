/686888/وزير-الإسكان-حالة-واحدة-مسموح-لها-بالبناء-في-الوقت-الحالي

حدد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، حالة واحدة لرخص البناء، التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وهي التي استوفت شروط البناء من حيث الأكواد وأماكن انتظار السيارات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في الجلسة الختامية للمنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا علي شكاوي النواب، من منع المواطنين الذين يحملون رخصة من البناء .

وزير الإسكان حالة واحدة مسموح لها بالبناء في الوقت الحالي

وقال الوزير : من حصل حصل علي رخصة بناء استوفت جميع الاشتراطات التي نص عليها يتم تنفيذها فورا وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظين ".

وأضاف الجزار، أن من يحمل رخصة بناء ولم تستوفي شروط تراخيص البناء ، فلن يتم السماح لأصحابها بالبناء وسيتم معاقبة من قام باستخراجه من موظفي المحليات .

وكان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، قال إن الحكومة بصدد اعداد قانونا جديداً متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.

جاء ذلك خلال المنتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن ، تعقيبا علي مطالب عدد من اعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.

وقال وزير الإسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه الموطنين .

وأكد الوزير، أن القانون الجديد سيعالج موقف الصالح لـ 4 حالات، الحالة الأولي هي من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق علي من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح .

وأشار الجزار، إلي أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.