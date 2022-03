/686885/كلمات-أغنية-ويجز-الجديدة-بعد-التبرع-بأرباحها-لمخيم-الزعتري-في-الأردن

دوت الخليج تنشر كلمات أغنية بعودة يا بلادي لمغني الراب ويجز

كلمات أغنية فيلم كباتن الزعتري لـ ويجز

على قد ما إدتني الدنيا على قد ما راح اللي راح

ساب فراغ وأشكي لنفسه في شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep failling

ما شاء الله

Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

إن وقعت أقول أخ وما أقولش أغراب بتعادينا

طخ طخ ونيشاني صواب حفرولي الفخ يا أشرار

غدارة ما سونيش الدار غير بأمر الله

بكرة تهون أجبر بالخاطر أمي ربتني مقاتل ما أمشيش في الباطل

ما اخزنش كرهي في الباطل وعشاني يا ساحرة قابليني مرة

وإدعيلي يا غالية، ما أشوطش على الفاضي

We Ballin’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep failling

ما شاء الله

Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

بنطمح وبنطمع بيبلو القدام

بيحلو الجداد بتعتم ونلمع وما يفرحش فينا العدا

جري الوحوش بيقصف العمر

ولو على الحاجات بنشتري وتقدم ويحلو الجداد والأيام تتعاد ومشي الأيام نكبر وبتكبر الأحلام

بنبص لقدام ولا عمري في ليلة نسيت القدام

وإن شيلت الهم وإن يوم كسرك طول الحساب

سيبها على الله كله على الله صاحبي على الله

We Balli’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep failling

ما شاء الله

Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

أنا في ضهر ابو الصحاب

سلبوا أوطانا أحلامنا أوطان

حلمنا نبقى كبار وكبرنا فرسان

إفرح يا عدينا بالصعب وقولت أخ وما قلتش اخ

سايبنها على الله صاحبي تشاڤي وأنا مو صلاح يا بلادي يا بلادي

بعودة يا بلادي من طينة يا بشر خدونا على الهادي

We Ballin’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep failling

ما شاء الله

Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah

جوائز فيلم كباتن الزعتري

حصل فيلم كباتن الزعتري على العديد من الجوائز إذ أنه بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجان دولي، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر، طُرحت الأغنية المصورة لمغني الراب ويجز والتي تكون دعائية لفيلم كباتن الزعتري للمخرج والمنتج والممثل علي العربي.

عرض فيلم كباتن الزعتري في مصر

انطلق عرض فيلم كباتن الزعتري في مصر يوم 14 مارس الماضي وذلك في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light .

ويُعرض فيلم كباتن الزعتري رسميًا للجمهور في الفترة من 23 حتى 31 مارس في سينمات كايرو فستيفال سيتي مول، الزمالك و سينما VOX بمول مصر.

التبرع بأرباح أغنية بعودة يا بلادي إلى مخيم الزعتري

قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباح أغنية بعودة يا بلادي إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك.