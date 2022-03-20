/686885/كلمات-أغنية-ويجز-الجديدة-بعد-التبرع-بأرباحها-لمخيم-الزعتري-في-الأردن
ننشر كلمات أغنية ويجز الجديدة لفيلم كباتن الزعتري والتي تحمل اسم بعودة يا بلادي، وذلك بعد أن احتلت المرتبة الثانية في تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وذهبت أرباحها إلى مخيم الزعتري في الأردن.
دوت الخليج تنشر كلمات أغنية بعودة يا بلادي لمغني الراب ويجز
كلمات أغنية فيلم كباتن الزعتري لـ ويجز
على قد ما إدتني الدنيا على قد ما راح اللي راح
ساب فراغ وأشكي لنفسه في شي ضاع في شي ضاع
We Ballin’ حبيبي
ماشاء الله
Fakers keep failling
ما شاء الله
Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah
إن وقعت أقول أخ وما أقولش أغراب بتعادينا
طخ طخ ونيشاني صواب حفرولي الفخ يا أشرار
غدارة ما سونيش الدار غير بأمر الله
بكرة تهون أجبر بالخاطر أمي ربتني مقاتل ما أمشيش في الباطل
ما اخزنش كرهي في الباطل وعشاني يا ساحرة قابليني مرة
وإدعيلي يا غالية، ما أشوطش على الفاضي
We Ballin’ حبيبي
ماشاء الله
Fakers keep failling
ما شاء الله
Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah
بنطمح وبنطمع بيبلو القدام
بيحلو الجداد بتعتم ونلمع وما يفرحش فينا العدا
جري الوحوش بيقصف العمر
ولو على الحاجات بنشتري وتقدم ويحلو الجداد والأيام تتعاد ومشي الأيام نكبر وبتكبر الأحلام
بنبص لقدام ولا عمري في ليلة نسيت القدام
وإن شيلت الهم وإن يوم كسرك طول الحساب
سيبها على الله كله على الله صاحبي على الله
We Balli’ حبيبي
ماشاء الله
Fakers keep failling
ما شاء الله
Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah
أنا في ضهر ابو الصحاب
سلبوا أوطانا أحلامنا أوطان
حلمنا نبقى كبار وكبرنا فرسان
إفرح يا عدينا بالصعب وقولت أخ وما قلتش اخ
سايبنها على الله صاحبي تشاڤي وأنا مو صلاح يا بلادي يا بلادي
بعودة يا بلادي من طينة يا بشر خدونا على الهادي
We Ballin’ حبيبي
ماشاء الله
Fakers keep failling
ما شاء الله
Working like a slave brother Playing too hard Looking as fresh as mo Salah
جوائز فيلم كباتن الزعتري
حصل فيلم كباتن الزعتري على العديد من الجوائز إذ أنه بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجان دولي، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر، طُرحت الأغنية المصورة لمغني الراب ويجز والتي تكون دعائية لفيلم كباتن الزعتري للمخرج والمنتج والممثل علي العربي.
عرض فيلم كباتن الزعتري في مصر
انطلق عرض فيلم كباتن الزعتري في مصر يوم 14 مارس الماضي وذلك في سينما زاوية بالزمالك، بتنظيم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع Film Clinic Indie Distribution و Ambient light .
ويُعرض فيلم كباتن الزعتري رسميًا للجمهور في الفترة من 23 حتى 31 مارس في سينمات كايرو فستيفال سيتي مول، الزمالك و سينما VOX بمول مصر.
التبرع بأرباح أغنية بعودة يا بلادي إلى مخيم الزعتري
قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباح أغنية بعودة يا بلادي إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك.
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