/686883/ضبط-25-شيكارة-دقيق-مدعم-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-فى-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز أسفرت عن ضبط مخبزين بمركز إدكو قاموا بالتصرف فى 25 شيكارة دقيق عن طريق بيعهم بالسوق السوداء و12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد وكذا مخبز قام بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري ومخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين بمقر المخبز وقت المرور و7 محاضر لعدم الإحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور وعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

مفتى الديار المصرية فى ضيافة البحيرة اليوم

إستقبل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم الاحد، فضيلة الدكتور محمد شوقي علام - مفتي الديار المصرية، وذلك لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني ٢٠٢٢ م بعنوان "التطور التكنولوجي ودوره في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء الفقة والقانون" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، حضر الإستقبال م حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة واللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد .

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - كان قد أدان بأشدِّ العبارات الهجماتِ الإرهابيةَ الدنيئة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، التى كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد، بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية؛ ما تسبَّب فى أضرار مادية فى بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة

وشدَّد مفتى الجمهورية -فى بيانه اليوم الأحد- على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.