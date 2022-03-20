وزارة الدفاع الروسية : دمرنا 144 دبابة و62 منشأة عسكرية فى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها اليوم الأحد، عن تدمير أكثر من 200 طائرة بدون طيار خلال العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.

دوت الخليج

بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استطاعت تدمير 144 دبابة ومدرعة فى أوكرانيا، مضيفة أنه تم تدمير 62 منشأة عسكرية بالأراضى الأوكرانية ، بالأضافة إلى إسقاط مروحية و6 مسيرات وتدمير أنظمة صواريخ خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وصرح الجيش الروسى أنه تم استهداف منشأة أوكرانية يتمركز فيها مقاتلون أجانب وتدمير عدد من الآليات والطائرات المسيرة، لافتا إلى أنه تم القضاء على أكثر من 100 مسلح.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه تم استهداف وتدمير منطقة عسكرية كبيرة لتخزين الوقود داخل منطقة نيكولاييف من خلال استخدام صواريخ حديثة وعالية الجودة وصواريخ فرط صوتية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أنها قامت بقصف أوكرانيا بصواريخ كروز من سفن فى البحر الأسود وبحر قزوين،بالأضافة الى قتل بعض المرتزفة بالأراضى الأوكرانية.

أخر مستجدات العملية العسكرية الروسية فى كييف

جدير بالذكر أن الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي كان قد أمر صباح اليوم الأحد بتعليق أنشطة 11 حزبا سياسيا على صلة بروسيا

وقام الرئيس الأوكرانى بتوجيه دعوة من أجل اجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو، قائلا أنه حان الوقت للتحدث الجاد والصادق بين الوفد الروسى والأوكرانى فى المحادثات من أجل التوصل الى حل سلمى إنهاء العمليات العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانية.

ومن جانبها كانت قد أعلنت إيرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، أن اليوم الاحد سوف يشهد اقامة 7 ممرات اجلاء خاركيف ومناطق بكييف وماريوبول بالتنسيق مع الهلال الأحمر.