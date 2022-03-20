/686878/مرتضي-منصور-يوجه-رسالة-لممدوح-عباس-تفاصيل

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يشغل تفكيره بالقضايا التي ترفع عليه يوميا من قبل بعض الأشخاص لأنها غير قانونية وليس لها أي أركان والهدف منها تشتيته ليس أكثر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضي منصور: انا كل يوم أصحي من النوم معنى ألاقي 18 قضية من الخطيب، و17 من ممدوح عباس، و18 من العتال ، وكلهم ولا يفرقوا معايا بس انا الل ييفرق هل كلهم صح هل هي قانونية”.

وتابع:": ممدوح عباس عنده 13 مليار دولار، 36 فيلا فى اسبانيا، وبيطلع يكدبني، و18 شركة، طب أتبرعوا للنادي عيزين نجدد لحد، حد منكم يجبلنا مثلاً 50000 ألف جنية، لكن احنا شطرين بس أنا زملكاوي .

تحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقب لقاء الزمالك أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المشكلة اليوم كانت في إنهاء الهجمات، وهذا ما وضح للجميع، كنا نصل للمرمى ولكن يوجد مشكلة أمام المرمى سنقوم بحلها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "هذه هي النتيجة في الاخير، وأشتغلت مع اللاعبين بعد الخسارة في الأسبوع الماضي، عملنا خلال أسبوع وحاولنا تطبيق ما تدربنا عليه ووصلنا لتنفيذ عدة تعليمات التي قُمت بتديب اللاعبين عليها".

وزاد: " في المباريات القادمة الفريق سيكون أقوى، لدينا هدف وهو تحقيق البطولات سنعمل عليه الفترة القادمة".

وأردف: "رسالتي للاعبين انه بعد الهزيمة من الوداد لعبنا لقاء اليوم، بجودة عالية أمام بترو اتليتكو وذلك يعطينا الامل في العودة بقوة خلال الفترة القادمة".

وأختتم قائلاً: "الأداء في مواجهة بترو أتليتكو مبشر ويمنحنا الثقة والطمأنينة، لأن لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة".

طارق حامد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 88 يوم

وعاد طارق حامد للمشاكة مرة أخرى مع الزمالك بعد غياب 88 يوم بسبب الإصابة.

وشارك طارق حامد أمام بترو أتليتكو بعدما دخل بديلاً لمحمد أشرف روقا في الدقيقة 62، ليسجل أول حضور له منذ 88 يوم.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركية غاب على أثارها عن الزمالك في المباريات السابقة.

ويعد طارق حامد من أفضل اللاعبين داخل نادي الزمالك، حيث أعتمد عليه جميع المدربين السابقين للقلعة البيضاء، وقطعة لا غنى عنها في وسط الفريق الأبيض

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعدما خحسر اللقاتء الماضي أمام الوداد، في المقابل حقق بترو أتليتنكو الفوز على ساجرادا ليتأهل بجانب الوداد قبل النهاية بجولتين.