بعد صراع مع المرض.. وفاة زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا

توفى منذ قليل الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع جثمانه في الرابعة ونصف من مسجد السيدة نفيسة.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصيب بسرطان في الرئة.

يذكر أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب هو ابنة المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، والفنانة الكبيرة الراحلة ليلى مراد.