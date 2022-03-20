كفر الشيخ: توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وتم إغلاق ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس اليوم أمام خروج أى مركب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال أى مركب متأخر فى البحر. وكانت مراكب الصيد الآلية سارعت أمس إلى دخول ميناء الصيد ببرج البرلس قبل أن تسوء الأحوال الجوية.

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