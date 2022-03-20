الإنتاج الحربى تطلق فيلم «دليل الرحلة» احتفالا بعيد الأم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الفيلم يبرز دور سيدات الإنتاج الحربى المهم فى القطاع وعلى رأسهن الأمهات المثاليات من خلال التركيز على قصة كفاح المكرمة هذا العام كالأم المثالية الأولى على مستوى الإنتاج الحربى وهى سعاد صادق محمود هيبة – فنى أول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى) والتى عكفت على تربية أبنائها الثلاثة وفى نفس الوقت تميزت بالانضباط التام والتفانى فى العمل.

وأشار إلى أن هناك لجنة يتم تشكيلها كل عام لاختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير والتى تنطوى على تحقق معانِ سامية فى الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربى مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة والأداء الوظيفى المتميز وذلك لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بنزاهة وشفافية.

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وأشار إلى أن فيلم "دليل الرحلة" يأتى تكريماً لدورهن فى الإنتاج الحربى وفى نفس الوقت دورهن فى تقديم جيل يرتقى ببلده ويدفعها للأمام كما يأتى ذلك فى ضوء حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى شركاتها ووحداتها المختلفة.