نقل أراض من الزراعة إلى العدل لإنشاء محكمة بالقناطر

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأحد، عقدا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لنقل أراض ومبان من وزارة الزراعة، إلى وزارة العدل لتكون مقرًا لمحكمة القناطر الخيرية الجزئية والنيابة العامة.





وقد وافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على نقل هذه الأراضى إلى وزارة العدل بقصد استغلالها محكمة فى منطقة القناطر الخيرية. يشار إلى أن المساحة التى تم توقيع عقود نقلها، اليوم، تبلغ مساحتها 7463 متر مربع.

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