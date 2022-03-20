فصل الكهرباء عن عدة مناطق جنوب الغردقة.. غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة البحر الأحمر - فى بيان لها اليوم الأحد - أن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر تلقى اخطارا من هندسة كهرباء الغردقة يفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة حى الكوثر والمشربية والفنادق المحيطة بجنوب الغردقة غدا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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