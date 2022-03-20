وزير الدولة للإنتاج الحربى يكرم الأمهات المثاليات (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الاحتفالية التى عقدتها وزارة الإنتاج الحربى اليوم بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والشركات والوحدات التابعة، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة وأبناء السيدات المكرمات وقياداتهن وزملائهن من العاملين والعاملات.

وأشار الوزير مرسى، فى كلمته خلال الاحتفالية، أنه منذ خمسينات القرن الماضى أثبتت سيدات الإنتاج الحربى قدرتهن على العطاء فى كافة مجالات الإنتاج سواء فى المجال العسكرى أو المدنى، مضيفًا أنه مع تطور تلك المجالات الإنتاجية وإدخال الصناعات الإلكترونية الدقيقة تزايدت مشاركة المرأة خصوصًا فى ظل ما هو معروف عنها من دقة واهتمام بالتفاصيل.

وكرم وزير الدولة للإنتاج الحربى 21 أمًا مثالية على مستوى الإنتاج الحربى، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية تأتى تكريمًا لدورهن فى الإنتاج الحربى وفى نفس الوقت دورهن فى تقديم جيل يرتقى ببلده ويدفعها للأمام، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى شركاتها ووحداتها المختلفة.

وتم خلال الاحتفالية استعراض سبل دعم المرأة فى الإنتاج الحربى من خلال عدة إسهامات تضطلع بتنفيذها الإدارة العامة لشؤون المرأة بالوزارة من أجل النهوض بمستوى المرأة العاملة فى القطاع وحل المشكلات التى تواجهها، وكان من بين تلك الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العاملات بالقطاع يتم تحديثها بصورة مستمرة، وعقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكريًا وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعى الثقافى فى مختلف مجالات المعرفة، وكذلك نشر الوعى الصحى من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات فى مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل، بالإضافة إلى تنظيم التنسيق والتعاون بين الإنتاج الحربى والمجلس القومى للمرأة.

ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية الحرص على تقديم الدعم للسيدات اللاتى لديهن أبناء من ذوى الإحتياجات الخاصة أو ترعى أحدهم من أقارب الدرجة الأولى والثانية من خلال إضافة مادة إلى لائحة شؤون العاملين تنص على تقليل ساعات عملهن بواقع ساعة يوميًا أو منح يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة، بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها فى الترقية الوظيفية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن كل تلك الجهود أدت إلى زيادة مشاركة المرأة وتواجدها فى القطاع حيث أصبح عدد سيدات الإنتاج الحربى يبلغ (4166) سيدة يمثلن نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية.

ولفت إلى وجود حوالى (211) سيدة يشغلن مناصب الإدارة العليا بالوزارة والهيئة والجهات التابعة وأنه يوجد ثلاث مساعدين له من الشباب اثنين منهم من السيدات، مؤكدًا أن تمكين المرأة فى الإنتاج الحربى ليس مجرد شعار بل هو واقع ملموس يتم السعى إلى تعزيزه خصوصًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى، متوجهًا بالشكر للأمهات المثاليات المكرمات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملى فى أداء وظيفتهن.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى قام خلال كلمته بدعوة جميع العاملات بالقطاع ليحافظن دائماً على كونهن أيقونات للنجاح كما قام بدعوتهن لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى وتحقيق أهدافه لكى يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية.

وأشار بكر إلى أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لإختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير والتى تنطوى على تحقق معانِ سامية فى الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربى مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة والأداء الوظيفى المتميز لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بنزاهة وشفافية.

ولفت إلى أنه تم خلال الاحتفالية عرض فيلم يبرز دور سيدات الإنتاج الحربى الهام فى القطاع وعلى رأسهن الأمهات المثاليات من خلال التركيز على قصة كفاح الأم المثالية الأولى على مستوى الإنتاج الحربى وهى السيدة سعاد صادق محمود هيبة – فنى أول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى).