الهيئة القومية للأنفاق: القطار الكهربائى آمن وذكى وصديق للبيئة

جدة - نرمين السيد - وقال والى، تعقيبًا على عمليات التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للقطار الكهربائى، فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إن "التشغيل يأتى بهدف الاطمئنان على الأنظمة المتكاملة للمشروع مثل مسارات السكك، وجاهزية الوحدات المتحركة والإشارات والتحكم"، مشيرا إلى أن معدلات الأمان للقطار الكهربائى تندرج تحت أكثر من معيار وأنها لا تقل عن 100%.

وأضاف أن "المرحلة الأولى من القطار الكهربائى الخفيف تبدأ من محطة (عدلى منصور)، ويمر بـ 12 محطة وصولا للتجمعات العمرانية بالعبور، ومحطة بدر، ومن ثم يتفرع فرعين شمالا للعاشر من رمضان، وجنوبا للعاصمة الإدارية".. منوهًا بأن انتهاء المرحلة الأولى والثانية سيكون فى محطة الفنون والثقافة.

وأوضح أن وسائل النقل جميعها تشهد تطويرًا وتجديدًا وزيادة فى عدد الخطوط، مؤكدًا أن خط قطار سكك حديد السويس يشهد تطوير 35 كم فيه لرفع مستوى الخدمة ليتقابل مع خط سير القطار الكهربائى.

وقال إن "القطار الكهربائى يشبه إلى حد كبير مترو الأنفاق، ولكنه مصمم للمحطات التى تبعد 3 أو 4 كم عن بعضها، وسرعته من 80 لـ100 كم فى الساعة، ويصل حتى العاصمة الإدارية من (45 لـ 50) دقيقة فقط، وهو آمن تمامًا وذكى وصديق للبيئة".

وأضاف أن "المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائى بها 22 قطارا"، مشيرًا إلى أنه تم وصول 18 قطارا للمحطات حتى الآن، وفى انتظار شحن 4 قطارات إلى مصر، مع بداية الشهر القادم.

وفيما يخص الخط الرابع لمترو الأنفاق (مترو الانفاق بشارع الهرم)، أوضح عصام والى أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون بطول 19 كيلو مترا، وسيبدا من حى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر وصولا إلى محطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الجيزة ومنطقة المنيل ومصر القديمة، ليتقابل مع الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأوضح أن محافظة الجيزة لن تشهد أزمات مرورية مرة أخرى مع سعى الدولة لحل الأزمة بشكل جذرى، قائلا "محافظة الجيزة لن ترى مشاكل فى المرور مرة أخرى".