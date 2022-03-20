عاجل- قرار جمهورى بتعيين سيدة عضوا بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 114 لسنة 2022 بتعيين إيناس عصمت عبدالحميد عز، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم إبراهيم حسن حجازى.





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