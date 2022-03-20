«كلنا واحد» توفر السلع الغذائية (اليوم السادس)

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد"، لليوم السادس على التوالى، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وتستمر المبادرة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

ويصل عدد فروع السلاسل 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).