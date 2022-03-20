محافظ البحيره يستقبل مفتي الديار المصريه لحضور المؤتمر العلميً الدولي الثاني

/686882/محافظ-البحيره-يستقبل-مفتي-الديار-المصريه-لحضور-المؤتمر-العلمي-الدولي-الثاني

إستقبل اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم الاحد، فضيلة الدكتور محمد شوقي علام - مفتي الديار المصرية، وذلك لحضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني ٢٠٢٢ م بعنوان "التطور التكنولوجي ودوره في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء الفقة والقانون" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور .

دوت الخليج

حضر الإستقبال م حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة واللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد .

الهجماتِ الإرهابيةَ الدنيئة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم - كان قد أدان بأشدِّ العبارات الهجماتِ الإرهابيةَ الدنيئة للمليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية، التى كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد، بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية؛ ما تسبَّب فى أضرار مادية فى بعض المنشآت الحيوية بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة

وشدَّد مفتى الجمهورية -فى بيانه اليوم الأحد- على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التى تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.