«اللي أنا عشت».. دويتو غنائي يجمع رضا البحراوي ومحمود الليثي

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يتعاون المطرب الشعبى محمود الليثى مع رضا البحراوي في أغنية جديدة تحمل اسم «اللى أنا عشت»، ومن المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الدويتو الجديد الذي يجمع رضا البحراوي بمطرب الأغنية الشعبية محمود الليثي.

أغنية «اللي أنا عشت»

أغنية «اللى أنا عشت» غناء محمود الليثى ورضا البحراوى ومن كلمات الشاعر ملاك عادل والحان محمود الليثى وتوزيع إسلام شبيسى.

أحدث أعمال محمود الليثي الغنائية

من جانبه، قام المطرب محمود الليثي، بنشر صورة جديدة من كليب يحمل اسم «لإمتي» ويستعد لطرحه مع الفنانة الشابة سلمي الشيمي، الكليب من كلمات حسن عزو ويوسف طه وألحان جابر النمر وتوزيع باسم منير وإنتاج محمود الليثي

و انتهى محمود الليثي من تسجيل ألبوم غنائي من المقرر طرحه في الصيف، يتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء ومنهم وليد سعد، ومحمد عبدالمنعم، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى.

محمود الليثي يحضر لفيلم «العيال اتجننت»

ويستعد محمود الليثي لتحضيرات فيلم يحمل اسم «العيال إتجننت»، بمشاركة عدد كبير من الممثلين والمطربين، ومنهم الطفل محمد أسامة الذي شارك في غناء «الغزالة رايقة»، والطفل عبدالرحمن الذي اشتهر بتقليد الفنان عادل إمام، ورضا البحراوي، أحمد شيبة، عبدالباسط حمودة، أمينة، وأيضا أحمد حلاوة، ومحمد محمود، وبدرية طلبة، ومحمد لطفي.

رضا البحراوي يشعل حفل التجمع الخامس

هذا وقد أحيا المطرب أحمد سعد، ومطرب الغناء الشعبي رضا البحراوى، حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير، ووضع لافتة "كامل العدد".

بينما أشعل الفقرة الثانية المطرب الشعبي رضا البحراوي، الذي قدم مجموعة من الأغاني الشعبية وسط فرقته الغنائية، منها (النمر، الدنيا المفترية، قطع لسانك، تعبت من البكاء)، وتفاعل أيضا الجمهور معه بشكل كبير.

وكان قرّر مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ صدور القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن «ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم».