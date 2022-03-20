/686879/محافظ-أسيوط-يستقبل-وزيرة-التعاون-الدولي-ويتفقدا-مدرسة-المتفوقين-في-العلوم

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسيد هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة والسيدة كانتي كامبيوني رئيس مجلس إدارة بنك الاسكندرية والوفد المرافق لهم بمطار أسيوط الدولي وذلك خلال زيارتهم للمحافظة اليوم لافتتاح فعاليات برنامج أورانج كورنرز مصر لريادة الأعمال وتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

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جاء ذلك بمشاركةاريك باريجر من الوكالة الهولندية للمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية الهولندية ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والدكتور عبدالرحمن عليوة مدير مدرسة المتفوقين بأسيوط.

مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

بدأت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط جولتهما بتفقد مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للوقوف على سير العمل وتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات ولقاء العاملين بها والطلاب كما استمع الحضور لشرح من مدير وطلاب المدرسة عن نشأة المدرسة ونظام الدراسة بها والتي خرجت 3 دفعات حتى الآن وتم الحاق طلابها بالعديد من المنح والبرامج التعليمية الدولية.

النهضة التعليمية بمحافظة أسيوط

وقال محافظ أسيوط إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة إنشاء مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من أبنائنا الطلاب لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

وأضاف المحافظ أن المدرسة مقامة على مساحة 8400 متر مربع وتم إنشائها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 8 مليون جنيه ويبلغ عدد طلابها الآن 350 طالب وطالبة وتضم 18 فصل دراسي و11 معمل و7 غرف إدارية ومكتبة ومصلي وصالة جمانيزيوم بالإضافة الى مبنى الفندق الجديد والذى نفته وزارة الانتاج الحربي وهو عبارة عن 2 مبنى للاقامة أحدهم للبنين والأخر للبنات على مساحة 2400 متر مربع ويضم 53 غرفة نوم بسعة 212 طالب و6 غرف للعاملين والمشرفين و4 صالات استذكار بمسطح 330 متر ومطبخ وصالة طعام ومغسلة بالدور الأرضي بالاضافة إلى 4 مخازن مفروشات بتكلفة بلغت 22 مليون و682 ألف جنيه.

مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

من جانبها عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها لزيارة محافظة أسيوط للمرة الأولى والتي بدأتها اليوم بزيارة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والتي تم انشائها لرعاية الموهوبين من الطلاب في العلوم والرياضيات من خلال تنمية البحث والتفكير والابتكار لتخريج طلاب لديهم القدرة على التصميم والابداع والتفكير النقدى.