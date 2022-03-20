/686874/الألبوم-جاهز-حسام-حبيب-يعود-لنشاطه-الفني-بعد-انفصاله-عن-شيرين-عبد-الوهاب

يعود الفنان حسام حبيب لنشاطه الفني، باستعداده لطرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، بعد انفصاله عن النجمة شيرين عبد الوهاب وبعد 5 سنوات من طرحه آخر أعماله الغنائية.

دوت الخليج يرصد عودة الفنان حسام حبيب لنشاطه الفني.

حسام حبيب يروج لألبومه الجديد

وروج حبيب للألبوم الجديد، من خلال خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث نشر مقطع فيديو له وكتب عليه: "ألبوم جاهز؟».

انفصال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

كانت شيرين قد انفصلت رسميا عن حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات مع حسام حبيب

وتداولت أنباء عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

وأصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب بيانًا صحفيًا تؤكد فيه انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب وحسم الجدل المثار حول الأمر، وجاء نص البيان: "فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأعلن حسام وشيرين زواجهما في 7 أبريل 2018، في حفل حضره الأصدقاء المقربون فقط، وذلك بعد 5 سنوات من زمالة وصداقة، توجت بقصة حب.

مسيرة حسام حبيب الفنية

جدير بالذكر أن الفنان حسام حبيب، قدم أول أغنية من ألحانه والتي كانت أغنية "عايشالك" للمطربة إليسا عام 2002م.

قام بعد ذلك حسام حبيب بتلحين أغنية "قد ما بشتاقلك" لإليسا أيضاً من ألبومها "أحلى دنيا" عام 2004م.

وكان أول ألبوماته "لسه" الذي أصدره عام 2004م من إنتاج شركة تدعى EWE ليتبعه بعد ذلك بألبومه الثاني لعام 2006م تحت عنوان "أجمل قصة حب" بالتعاون مع شركة ميلودي ميوزيك.

قام حسام حبيب بتلحين أغنية الفيلم المصري "تيمور وشفيقة" عام 2007م والذي كان من بطولة النجمة منى زكي والنجم أحمد السقا.